Spadafora | Conte spieghi al Copasir È un tema serio | delicato e complesso

Governo - vertice di maggioranza per trovare la pace sulla manovra. Spadafora : “Conte sia mediatore. Ma le promesse vanno mantenute” : Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuto a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza non ha ancora un orario. Si sa solo che alle 19 ci sarà il consiglio dei ministri che all’ordine del giorno ha il decreto Terremoto, al quale però dovrebbe aggiungersi – ...

Barbara Lezzi guida la rivolta contro Spadafora : "Se il Conte bis non apporta utilità - sono meglio le urne" : L'alleanza 5 Stelle-Pd sta già mietendo vittime. sono in molti i pentastellati a essere stati "trombati" dal Conte bis. Tra le prime a non aver ottenuto alcuna poltrona, la senatrice Barbara Lezzi. L'ex ministra ha colto l'occasione per rispondere, senza mancare di essere polemica, al ministro dello

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...