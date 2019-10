Analogue Pocket - la console Portatile per i nostalgici del Game Boy : Dici Analogue Pocket e pensi al Game Boy. Il Game Boy è stata una delle console portatili più famose della storia: in pochi anni ha venduto 120 milioni di pezzi, ha universalizzato il tetris e ha dato uno spunto importante per i controller di oggi con l’intuizione della croce direzionale e del doppio pulsante. Dal 1989 – anno in cui ha fatto il suo debutto in Giappone – a oggi le cose sono cambiate drasticamente: ...

Condizionatore Portatile : i migliori da comprare : Il Condizionatore Portatile è senza dubbio uno dei migliori modi per combattere il caldo estivo o comunque per refrigerare un ambiente (lavorativo e non). Questo è vero principalmente per due motivi: innanzitutto essendo Portatile è leggi di più...

Portatile economico : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori portatili economici sul mercato e quindi quali è meglio comprare per non rimanere delusi. Infatti in questa fascia di prezzo sbagliare l’acquisto è facile, soprattutto perché leggi di più...

Il massaggiatore Portatile contro ogni dolore (o quasi) : Alleviare i dolori, ma anche prevenirli mediante specifici processi al termine degli allenamenti, in modo da evitare noie muscolari, l’aumento della frequenza cardiaca e l’accumulo di acido lattico: questo promette Yoggi Ball, presentato dagli ideatori come un sistema per massaggi su tutto il corpo. La società canadese Polaryak l’ha sviluppato per consentire a chi accusa problemi e indolenzimenti su più aree del corpo di poter contare su un ...

Console Portatile : le migliori da comprare : In questa guida vi spieghiamo come scegliere la miglior Console portatile perfetta per voi e vi proponiamo i migliori modelli disponibili in commercio. Dopo la nostre guide su quale Console comprare e sull’eterna lotta tra PC leggi di più...

Portatile con SSD : quale comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori portatili con SSD sul mercato per le varie fasce di prezzo. Viviamo in un momento storico di grandi cambiamenti tecnologici, che hanno interessato anche i sistemi leggi di più...

Temptation Island Vip - ascolti ancora in calo. Tensione alle stelle tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : “Mi vergogno di essere qui con lui” e tira un calcio al pc Portatile : Il Commissario Montalbano “arresta” nuovamente Temptation Island Vip, la replica della fiction di Rai1 ha vinto la serata con 4.423.000 telespettatori con il 20,56% di share. In calo il reality delle corna condotto da Alessia Marcuzzi visto da 2.959.000 e il 17,75%, un dato che segna oltre quattro punti in meno anche rispetto allo scorso anno. La puntata si apre con il confronto anticipato tra Damiano Coccia detto Er Faina e la ...

Condizionatore Portatile : i migliori da comprare : Il Condizionatore Portatile è senza dubbio uno dei migliori modi per combattere il caldo estivo o comunque per refrigerare un ambiente (lavorativo e non). Questo è vero principalmente per due motivi: innanzitutto essendo Portatile è leggi di più...

Bidet Portatile contro la carta igienica/ Video - tubo spray di 22 cm anti-sprechi : Bidet portatile contro lo spreco di carta: Video. Un tubo nebulizzante di ventidue centimetri per quattro di larghezza. Ecco i dettagli

Il bidet Portatile che mira a ridurre il consumo di carta igienica negli Usa : Un tubo di alluminio anodizzato 22 centimetri di altezza per 4 di larghezza che contiene all'interno dell'acqua facilmente ricaricabile. Funziona con una normale batteria e con una ricarica si può utilizzare circa 20 volte. È il bidet portatile messo in commercio dalla Sonny e inventato da Zack Levinson, americano, al quale l'idea pare sia venuta pensando soprattutto al conseguente smodato utilizzo di carta igienica in ...

Portatile gaming economico : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Portatile gaming economico perfetto per voi. Vi proporremo i migliori modelli disponibili attualmente in commercio. Analizzeremo insieme le varie caratteristiche tecniche da tenere in considerazione, leggi di più...