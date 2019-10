Barbara D' Urso sotto attacco | nel mirino di Morgan e Giletti Ma è più potente di prima

Alessandro Greco critica Barbara d’Urso - il tweet contro Live : Un caffeuccio decisamente amaro per Barbara d’Urso. A servirglielo a mezzo social è Alessandro Greco. Il conduttore, reduce dal ritorno in Rai unicamente per la serata finale di Miss Italia, commenta senza mezzi termini il programma Live – non è la d’Urso in onda domenica 20 ottobre su Canale 5 affidando a un tweet al vetriolo la sua opinione. Il tweet di Alessandro Greco contro Barbara d’Urso “Siamo sotto il ...

Selvaggia Lucarelli durissima contro Barbara D'Urso e l'intervento di Rocco Siffredi : "Uno spettacolo osceno" : La giornalista attacca duramente la conduttrice: "Mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo"

Mara Venier lo ha detto in diretta tv. La frase contro Barbara D’Urso gela lo studio : L'ultima puntata di Domenica in è stata molto importante per Mara Venier, che ha festeggiato all’insegna del divertimento il suo compleanno. In studio, insieme a lei, molti ospiti come Carlo Conti, Elena Santarelli, Barbara De Rossi, Francesco Renga, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi e molti altri. Domenica In ha realizzato ancora ascolti eccellenti, confermando Mara Venier come uno dei volti più seguiti della rete ammiraglia: 2.989.000 ...

Rocco Siffredi choc a “Non è la D’Urso” : «Sesso orale con una vecchietta al funerale di mia madre». Barbara D’Urso basita : Rocco Siffredi ci ha abituato a provocazioni e aneddoti fuori dal comune, ma a “Live non è la D’Urso” nella puntata di ieri si è lasciato andare a una confessione che ha colpito la conduttrice e tutti gli ospiti. Il pornodivo ha raccontato che durante il funerale di sua madre si è fatto praticare sesso orale: «Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so ...

Live-Non è la d’Urso - Barbara orgogliosa : “Abbiamo stravinto - ora nuova sfida” : Perché Live-Non è la d’Urso si sposta dalla domenica al lunedì sera Barbara d’Urso è orgogliosa dei risultati di Live-Non è la d’Urso ed è pronta per una nuova sfida televisiva. Lunedì 21 ottobre, nel corso dell’anteprima di Pomeriggio 5, la conduttrice napoletana ha spiegato al suo pubblico il motivo dello spostamento dello show serale […] L'articolo Live-Non è la d’Urso, Barbara orgogliosa: “Abbiamo ...

Pupo gela Barbara D'Urso a Live : 'Ho letto che non lo fai da anni' : Ieri, domenica 20 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova ed esplosiva puntata di Live-Non è la D'Urso. I primi ospiti della serata sono stati Pupo e le sue tre figlie. Contro di lui ci sono stati gli "sferati" Karina Cascella, Paolo Brosio, Milena Miconi, Meluzzi e Fiordaliso che hanno detto la loro sulla sua "particolare" situazione sentimentale. Stando al parere degli sferati, la vita condotta dall'artista, non sarebbe possibile senza ...

Pamela Prati e Massimo Giletti contro Barbara D’Urso : “Aveva i miei messaggi - ci ha fatto 10 puntate con il 22% di share” : “Per me dovresti fare come ho fatto io al telefono, a me la D’Urso ha chiesto prima di scriverle le domande e così abbiamo fatto. Mi ha fatto le domande che avevamo concordato”, scrive (il finto) Mark Caltagirone in un chat con Pamela Prati mostrata ieri a Non è l’Arena. Il riferimento è alla telefonata dell’inesistente imprenditore in diretta a Live-Non è la D’Urso nei mesi scorsi. In sostanza chi si fingeva ...

