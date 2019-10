Barbara D’Urso | Alessandro Greco l’attacca | “Trash non è intrattenimento”

Fonte : dilei

(Di martedì 22 ottobre 2019)attaccaD’Urso con un tweet al vetriolo in cui commenta l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Lo show della conduttrice, come sempre, divide il pubblico, fra chi lo considera ormai un appuntamento fisso e chi invece non gradisce i temi trattati. L’ultima puntata è stata, come sempre, ricca di colpi di scena. Morgan ha rifiutato di prendere parte alla trasmissione, polemizzando su Facebook, eD’Urso ha risposto in diretta, affermando che la sua ospitata era stata confermata anche dall’avvocato, replicando duramente alle sue accuse. Poco dopo Pupo ha parlato di poliamore (il cantante vive con due donne) e si è scontrato con gli opinionisti nelle sfere insieme alle sue figlie. Fra gli ospiti in studio anche il discusso dietista Panzironi e Rocco Siffredi, che ha fatto delle rivelazioni piuttosto forti. I temi ...

trash_italiano : Morgan dà buca a 'Live – #noneladurso' all’ultimo minuto: Barbara d’Urso lo asfalta – VIDEO - Femysun : RT @adorvharry: Benjamin non ha attaccato Barbara D’urso ha specificato un fastidio che prova vedendosi coinvolto in articoli di gossip e p… - PaoloPeraino : @perlaperla7 Purtroppo, per una persona che guarda report, c’è ne sono 100 che guardano su rete quattro i vari gior… -