Aspi | verifiche su ponti non più a Spea ma a società internazionale

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 22 ottobre 2019) "Le attività di monitoraggio e sorveglianza di legge sue viadotti saranno affidate a unadel settore di livello, la cui selezione è già stata avviata”: è quanto comunicato martedì al consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia dall’amministratore delegato della, Roberto Tomasi. Non sarà dunque piùdel gruppo Atlantia, a occuparsi di monitoraggio e sorveglianza dei. La verifica su tutte le opere e il nuovo sistema digitale Il gruppo spiega in una nota che "entro la fine dell'anno sarà conclusa l'attività, iniziata nel mese di ottobre 2018, di verifica su tutte le 1943 opere della rete di Autostrade per l'Italia e svolta dadi ingegneria esterne". Sempre sul fronte dei monitoraggi, l'ad ha informato il CdA che Autostrade per l'Italia sta sviluppando operativamente dal mese di maggio 2019 un ...

