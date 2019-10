Resto al Sud si allarga a under 46 e ai servizi

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Cambiaal Sud, il programma gestito da Invitalia che eroga finanziamenti alle idee imprenditoriali dei giovani. Oraal Sud si allargherà anche alle idee d’impresa che prevedono l’erogazione di. Fino ad oggi non era possibile richiedere il finanziamento per questa tipologia di attività. La notizia è stata confermata dal Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano nel corso di un incontro promosso dalla Cgil. “Nei prossimi giorni – ha fatto sapere il politico – pubblicheremo il decreto che rende operativo ‘al Sud’, che siai”. Intanto continua a tenere banco il problema dell’emigrazione dei giovani dalle regioni meridionali all’estero e nelle regioni del Nord. Per il Ministro quello che serve è un cambiamento radicale nelle politiche per lo sviluppo del Meridione. “I giovani non ...

Alma56688072 : @PD_Arcisate @BubuCc3 @matteorenzi Ero convinta di quel che ho scritto, ho scritto una cosa errata, una scemenza a… - PlayZoneBaroni1 : @MEF_GOV a quando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM firmato il 6 agosto 2019 relativo agli incentivi Re… - m5snewsofficial : Vertice etneo sulla Ragusa-Catania, M5S: “Il Sud-est della Sicilia sarà veramente connesso al resto d’Italia -