Messinesi in coda per Sisma ed Eco Bonus | al via a novembre le visite tecniche gratuite

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Grande affluenza ai punti informativi allestiti ieri in città e in provincia in occasione della 2° giornata nazionale della prevenzione sismica. L’Ordine degli Architetti di Messina, insieme all’Ordine degli Ingegneri, quest’anno hanno voluto essere presenti in sei location della Città Metropolitana: piazza Duomo, Torre Faro e Centro Commerciale Tremestieri a Messina; Sant’Agata di Militello, Santa Teresa Riva e Centro Commerciale Parco Corolla a Milazzo. Sono stati più di 50 i professionisti, fra architetti e ingegneri, che hanno partecipato attivamente all’evento, distribuendo brochure informative e fornendo consulenzerelative ai principali interventi di prevenzione sismica e alle agevolazioni finanziarie disponibili per ristrutturare le proprie abitazioni, tra cui ile l’Eco. Il successo dell’iniziativa si deve anche al costante lavoro del referente ...

