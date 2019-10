Regge la tregua in Siria | ma Erdogan torna a minacciare i curdi

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 20 ottobre 2019) Se non ci sarà il ritiro delle milizie curde Ypg entro la sera del 22 ottobre «continueremo» l'operazione militare «da dove ci siamo fermati», e «spaccheremo le teste dei terroristi», ha ribadito il presidente turco parlando a Kayseri, nel cuore dell'Anatolia

