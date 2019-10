Oggi ad Alice nella città Alphabet per Intersos

Fonte : romadailynews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Festa del Cinema di Roma –– Evento benefico a favore diprogrammazione diperIl pianista, compositore e cantautore Enrico Giaretta assieme a Daniele Terzia – coordinatore della raccolta fondi– racconteranno il progettoa sostegno del progetto umanitario “La scuola salva la vita”. Modera il regista e sceneggiatore Maurizio Rigatti Iraq, Sud Sudan, Afghanistan, Libano, Giordania, Repubblica Centroafricana e Somalia: sono questi i Paesi in cuiè presente con il progetto “La scuola salva la vita” per ricostruire o riabilitare le scuole, sensibilizzare le famiglie su quanto sia importante il reinserimento scolastico e per formare gli insegnanti. A sostegno di questo progetto umanitario domenica 20 ottobre alle ore 12,00 presso Casa– Auditorium Parco della Musica – Via Pietro ...

