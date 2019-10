Come cucinare i funghi chiodini | ricette autunnali

Fonte : gqitalia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Conoscete i? Si trovano piuttosto facilmente (e, per chi non dovesse riuscirci, hanno un prezzo abbordabile), hanno un profumo deciso e un sapore dolce e leggermente acidulo. Questiappartengono alla famiglia dell’Armillaria mellea (armilla, in latino, significa braccialetto, e melleus vuol dire miele,il colore della maggior parte dei) e si trovano, in gruppi numerosi di 10, 30 e addirittura 100 esemplari, sui ceppi o sui tronchi di latifoglie e di vecchie, ma anche lungo le rive dei fiumi o dei fossi. I migliori, però, sono quelli che crescono sui salici, sui pioppi (per questo spesso vengono confusi con i pioppini, che però sono più piccoli e scuri) e sulle querce. Se li trovate, raccogliete quelli più giovani, che hanno un sapore dolce, ed evitate quelli vecchi, dal cappello quasi piatto, perché risultano ...

ladeviata : *mio padre per farsi perdonare* P: Vabbè domani vi porto al cinese (intendendo il giapponese) *mia mamma occupata a… - shallysss : TORTA TIPO CHEESECAKE ricotta e NUTELLA | Cucinare è come amare - valjath : Come cucinare le zucchine alla piastra ? ? Come evitare che le fottute zucchine si incollino alla piastra ? ? Le zu… -