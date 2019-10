Attacco atomico | ma difesa rivedibile L’Inter si aggrappa ai bomber | il Sassuolo

Atalanta - Attacco atomico : Dea prima per gol fatti : L’Atalanta non è più una sorpresa. I ragazzi di Gasperini sono terzi in classifica a soli tre punti dalla Juve e a due dall’Inter. Un piazzamento figlio della lungimirante gestione della società e di un gioco bello e spavaldo che in Italia non ha rivali. Giocano bene gli orobici ma non solo, vincono perché sanno come far fruttare l’enorme mole di gioco fortemente voluta da Gasperini. A confermarlo ci sono i numeri della Lega Serie A che ...