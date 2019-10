The Good Doctor 3 anticipa su Rai2 e debutta a gennaio?

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 19 ottobre 2019) I fan italiani che attendono con ansia The3 sono davvero migliaia e presto le novità potrebbero travolgerli. Il palinsesto diè sempre ballerino, chi segue le serie tv lo sa bene, e anche in questo caso non è da meno. In un primo momento si era parlato di febbraio inoltrato per la messa in onda di The3 (dopo il Festival di Sanremo 2020 di Rai1) ma adesso le carte in tavola potrebbe cambiare molto velocemente. Secondo alcune novità del palinsesto sembra che alla fine delle repliche della prima stagione, andranno in scena quelli della seconda e che, quindi, la terza potrebbe essere lanciata a, in pieno palinsesto invernale.Non abbiamo ancora una data precisa e nemmeno la sicurezza che questo avvenga visto che nello stesso periodo è previsto il lancio di 9-1-1 2, altro fiore all'occhiello di Ryan Murphy e del prime time di. Rimane il ...

SpongeArte : Buongiorno, stamane qui è così •|• Good morning, Today, after the raised sun #casasponge #spongearte… - queensheridan_ : the good place falando de mamma mia hwga e o diabo veste prada sksjfkqkdkwj AMOOO - HenryAkashi : Marquei como visto The Good Wife - 7x11 - Iowa -