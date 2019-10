Seppi-Mannarino | semifinale ATP 250 Mosca 2019 | programma | orario | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Si disputerà nella giornata di domani ladel torneo ATP 250 diche vedrà di fronte Andrease il francese Adrian, proveniente da un torneo di ottimo valore, ha messo in riga il cileno Cristian Garin in una durissima battaglia al primo turno, lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il russo, numero 2 del seeding e 9 del mondo, Karen Khachanov., invece, ha eliminato il bosniaco Damir Dzumhur, il kazako Mikhail Kukushkin (nato però in Russia) e il serbo, numero 4 del tabellone, Dusan Lajovic. I successi dell’azzurro sono arrivati tutti in tre set, quelli del transalpino in due. Data la loro lunghissima esperienza sul circuito ATP, i due si sono affrontati ben nove volte, con quattro vittorie a testa.ha vinto l’ultimo confronto, che curiosamente si è giocato proprio aed è stato proprio un match di. Segui ...

