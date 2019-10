Nonna 67enne muore travolta da suv per salvare la nipote

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio Unadi 67 anni è mortada un suv mentre stava accompagnando la nipotina a scuola. "Salvate la bambina", le ultime parole Stava accompagnando la nipotina a scuola quando un suv l'ha sbattuta all'aria. Così, Anna Maria Fois, unadi Iglesias (Sardegna), è morta mentre stava attraversando la stradada un'auto di grossa cilindrata. Ha fatto appena in tempo a scansare ladall'impatto fatale con il crossover prima di accasciarsi sull'asfalto esanime. "Pensate alla bambina", ha detto ai sanitari giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente prima di morire. E poi, ha smesso di respirare. L'anziana, stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, stava tenendo per mano la piccina quando è stata colpita in pieno dal suv che l'ha scaraventata 15 metri più avanti dal punto in cui è avvenuta la ...

