Francesca Chillemi | L’isola di Pietro 3 | “Ancora non so nulla su…”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L’isola di3:parla di Che Dio ci aiuti 6 Stasera va in onda su Canale 5 la prima puntata de L’isola di3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini, che ha appassionato i telespettatori con le prime due stagioni. Tra le new entry de L’isola di. L’attrice, intervistata dal settimanale Telepiù, oltre a parlare del suo personaggio ne L’isola di3, ha rilasciato una dichiarazione su Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai1 che l’ha resa popolare.ci sarà in Che Dio ci aiuti 6? “Non posso rispondere perché non so ancora. Staremo a vedere. Azzurra diventerà una suora? Non lo si ma lei potrebbe fare di tutto”. In attesa di scoprire setornerà a vestire i panni di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti 6, ...

vietatomorire : @MediasetPlay @fictionmediaset @QuiMediaset_it Uuuuh ma c'è pure Francesca Chillemi ???????????? #LIsolaDiPietro3 - Antonel68827724 : HO DECISO, PER ME LE VALLETTE DI SANREMO PERFETTE SAREBBERO: GIULIA MICHELINI FRANCESCA CHILLEMI E ILARY BLASI -