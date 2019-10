Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4 | ecco quello che dovete sapere

Motion Sense funzionerà in 38 Paesi e solo in alcune app al lancio di Google Pixel 4 : Ecco in quali Paesi e in quali app musicali saranno utilizzabili le gesture della funzionalità Motion Sense grazie a Project Soli, ovviamente su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. L'articolo Motion Sense funzionerà in 38 Paesi e solo in alcune app al lancio di Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.