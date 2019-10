Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La navedi Sos Mediterranee e Medici senza frontiere hato al porto di, per lo sbarco dei 176soccorsi due giorni fa in due distinte operazioni a una quarantina di miglia dalle coste libiche. Si tratta di 131 uomini, 12 donne di cui quattro incinte, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. La Prefettura diha organizzato le operazioni di accoglienza e di assistenza ai profughi. Isaranno ospitati nel centro Hotspot per essere sottoposti alle procedure di identificazione e foto-segnalamento. Successivamente, i minori non accompagnati e le donne incinte troveranno temporanea sistemazione in città, mentre gli altrisaranno trasferiti in altre regioni secondo il piano di riparto che sarà predisposto dal Ministero dell'Interno (LO SPECIALE). Al porto “comitato d’accoglienza” locale e proteste della Lega All'ingresso del ...

SkyTG24 : Migranti, attracca a Taranto la Ocean Viking: sbarcate 176 persone - romadailynews : Ocean Viking attracca a Taranto: a bordo 180 #migranti: Bari – Ha attraccato nel porto di… - BlunoteWeb : Attracca a Taranto la Ocean Viking, a bordo 176 migranti -