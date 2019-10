Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma. Che cosa succede quando un premier espresso dai Cinque stelle arriva in un ex feudo democristiano? Il premier Giuseppe, effettivamente, nel feudo democristiano c’è andato, due giorni fa, quando, in quel di Avellino, ha partecipato alle celebrazioni per la nascita di Fiorentino Sullo, esp