Tour de France – Froome non nasconde un pizzico di stupore dopo la presentazione

Tour de France 2020 - cronometro ai minimi termini. Gli organizzatori cercano di agevolare i padroni di casa francesi : Già in occasione dell’edizione di quest’anno avevamo visto un Tour de France prettamente adatto agli uomini di punta della Francia, agevolati da soltanto 54 km di cronometro di cui una cronosquadre, il secondo giorno, e una crono individuale mossa in cui alcuni di loro avrebbero potuto difendersi; di fatti in questo caso la vittoria andò a Julian Alaphilippe in maglia gialla. Nel 2020 questa situazione si ripeterà, anzi, migliorerà ...

Egan Bernal : ‘Mangio pochissimo - la squadra deciderà se farò il Tour de France’ : Anche se la stagione agonistica è per lui conclusa, Egan Bernal è ancora molto impegnato in diversi eventi e visite agli sponsor. Ieri il campione colombiano è stato a Treviso nella sede della Pinarello, la storica casa costruttrice di biciclette che fornisce il Team Ineos, per poi volare a Parigi dove oggi ha assistito alla presentazione del percorso del Tour de France 2020. Tutti e due gli appuntamenti sono stati anche occasioni per parlare a ...

Tour de France 2020 - si parte da Nizza il 27 giugno : L’estate sembra ancora lontana, ma non per gli orgaNizzatori del Tour de France che sono già al lavoro per orgaNizzare l’edizione 2020 della celebre corsa. Pur restando nel solco della tradizione, non mancheranno le novità e saranno certamente rilevanti per tutti i corridori che decideranno di prendere parte: sono infatti state eliminate quattro salite storiche, […] L'articolo Tour de France 2020, si parte da Nizza il 27 giugno ...

Tour de France 2020 : via da Nizza - una sola crono a Planche des Belles Filles : Mentre il calendario del World Tour attende ancora l’ultima corsa del 2019, il Gree Tour de Guangxi, il ciclismo guarda già al futuro. A Parigi è stato presentato stamani il percorso del Tour de France 2020, la corsa più importante del mondo che scatterà da Nizza sabato 27 giugno, prima del solito per dare poi spazio alle Olimpiadi di Tokyo. Gli orgaNizzatori hanno confermato la nuova linea impostata nelle ultime edizioni, con poca cronometro, ...

Tour de France 2020 : Vincenzo Nibali verso il no alla Grande Boucle. Più facile conciliare Giro e Olimpiade : Al Tour de France 2020, presentato stamattina a Parigi, probabilmente mancherà la stella più luminosa del ciclismo italiano, vale a dire Vincenzo Nibali, già vincitore della Grande Boucle nel 2014. Il percorso è abbastanza adatto alle caratteristiche dello Squalo, anche se l’assenza di tapponi di oltre 200 km e i pochi passaggi su vette sopra i 2000 metri, non lo rendono certo il tracciato dei sogni del messinese. Le ragioni di questo ...

Tour de France 2020 : il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tantissime salite e una sola cronometro : Il Tour de France 2020 è appena stato presentato nella splendida cornice del Palais des Congrés di Parigi. Di seguito andiamo ad analizzare una ad una tutte le frazioni presenti nell’edizione della Grande Boucle che ci attende. 1a Tappa, Nizza – Nizza (156 km): Grand Depart da Nizza per la seconda volta nella storia dopo il 1981. Tappa mossa, adatta a velocisti che si difendono su salite non troppo dure come Sagan e Trentin. 2a ...

Tour de France 2020 : tutte le tappe - il percorso e le stellette di difficoltà. Una sola cronometro - tantissime salite! : Tolto il velo sul Tour de France 2020: annunciato oggi il percorso. L’edizione numero 107 della Grande Boucle che avrà il via il 27 giugno da Nizza e si concluderà domenica 19 luglio, come di consueto, sugli Champs-Élysées di Parigi. Ventuno tappe, tantissime salite e molte insidie: sarà un grandissimo spettacolo. Andiamo a scoprire tutte le frazioni con le stellette di difficoltà. tappe Tour de France 2020 1a tappa: Nice – Nice (156 km) ...

Tour de France 2020 : date - programma - orari - tv e streaming : Svelato il percorso del Tour de France 2020, che scatterà sabato 27 giugno e si concluderà domenica 19 luglio, una settimana prima del solito, per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno 21 le tappe in programma, intervallate da due giorni di riposo, con una sola cronometro, la Lure – La Planche des Belles Filles, di 36 km, in programma nella penultima tappa, prima della passerella finale di Parigi. Il Tour de ...

Tour de France 2020 - presentato il percorso. 21 tappe - una sola cronoscalata a La Planche des Belles Filles - si parte da Nizza : È stato presentato pochi minuti fa, presso il Palais des Congrés di Parigi, il percorso per quanto riguarda l’edizione numero 107 del Tour de France, quella del prossimo anno. Grande Boucle che partirà con una settimana di anticipo rispetto al solito, come accade ogni quadriennio, per poi dare spazio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che la prova su strada maschile di terrà il 25 luglio. Com’era già stato svelato con molto ...

Tour de France 2020 – A Parigi la presentazione dell’edizione 107 della Grande Boucle [LIVE] : E’ iniziata la presentazione del Tour de France 2020: si parte da Nizza con una settimana d’anticipo a causa della vicinanza con le Olimpiadi di Tokyo Quando la stagione 2019 di ciclismo è quasi volta al termine, la Grande Boucle presenta la sua prossima edizione. Si svolge infatti questa mattina, al Palazzo dei Congressi di Parigi la presentazione ufficiale della 107ª edizione del Tour de France. A Parigi non può di certo ...

Ciclismo - Thibaut Pinot : “Difficile mentalmente riprendere dopo il ritiro al Tour de France” : dopo il ritiro per infortunio nel 2019, riproverà nel 2020 a riportare la vittoria del Tour in Francia Thibaut Pinot, che a poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com. Il transalpino ha affermato che dopo l’addio al GT di casa è stato difficile risalire in bici. “Ho preferito andare in mountain bike, poiché non volevo guardare la mia bici da strada. Non ho guidato la mia bici per tre ...

Ciclismo - Chris Froome : “Egan Bernal ha detto che mi aiuterà al Tour de France 2020” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com Chris Froome, alla ricerca del quinto successo nel GT transalpino dopo quelli ottenuti nel 2013, 2015, 2016 e 2017, che ha affermato come Egan Bernal, vincitore nel 2019, gli abbia offerto il suo aiuto per raggiungere l’obiettivo il prossimo anno. “Devo essere il più forte. Se è Bernal il più forte, allora sarò felice se vince, perché è ...