Sanità : a Treviso rimosse in due tempi 10 metastasi epatiche (2) : (Adnkronos) - Il primo intervento, ha consentito di preparare con il calore delle micro-onde il futuro piano di separazione tra l’emifegato sinistro e l’emifegato destro, in cui erano presenti le metastasi , chiudere la vascolarizzazione venosa dell’emifegato destro da rimuovere e pulire l’emifegato

Sanità : a Treviso rimosse in due tempi 10 metastasi epatiche : Treviso, 15 ott. (Adnkronos) – ‘Nel sistema sanitario veneto esistono chirurghi capaci di aggredire con successo dieci metastasi epatiche di un paziente ad alto rischio. Significa che quel sistema è al top. Una foresta che cresce senza fermarsi anche se, spesso, fa più rumore un albero che cade, come ogni tanto è inevitabile in un’organizzazione così complessa come la Sanità. Oggi ce lo ricordano il Professor Giacomo ...