Quest’app di Google riceve il primo aggiornamento dal 2016 e cambia look

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 15 ottobre 2019) A tre anni dall'ultimoha rilasciato un importante update dell'app Blogger per Android che dunque rimane ancora in vita, nonostante sia rimasta invariata dal. La nuova versione 3.0.1 dell'app porta una riprogettazione completa dell'interfaccia utente che ora sfoggia un elegante Material Design che rimpiazza il vecchio design "holo". L'articolo Quest’app diildalproviene da TuttoAndroid.

infoitscienza : Ci sono voluti appena 16 mesi a quest’app di Google per superare i 50 milioni di download - DarioConti1984 : Ci sono voluti appena 16 mesi a quest’app di Google per superare i 50 milioni di download - TuttoAndroid : Ci sono voluti appena 16 mesi a quest’app di Google per superare i 50 milioni di download -