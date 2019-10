Partita la beta pubblica di Project xCloud Svelati i giochi disponibili

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019) Microsoft ha dato il via alla sua anteprima di. Rendere mobile i titoli Xbox One tramite un'infrastruttura cloud a bassa latenza, è una vera e propria esperienza console su dispositivo mobile. E mentre il prodotto finale dovrebbe estendersi a una più ampia libreria di titoli, un gruppo più piccolo diè ora accessibile gratuitamente durante i test. Come già detto a settembre, Microsoft avvieràcon una libreria preliminare di quattro titoli interni. Ogni gioco abbraccia un genere separato con un suo distinto gameplay. durante l'anteprima tutti ielencati sonogratuitamente.I titolisono Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct e Sea of Thieves.Leggi altro...

