Napoli | la Circumvesuviana va in fumo | pendolari costretti a scendere e a proseguire

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il treno dellasi ferma a poca distanza dalla stazione di piazza Garibaldi, a, a causa del surriscaldamento di alcune resistenze:a concludere il loro viaggio a piedi lungo i binari. Ancora una giornata da dimenticare per i viaggiatori delle linee gestite dall’Eav. Il fatto, per stessa ammissione del presidente dell’Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, è avvenuto attorno alle 9 a bordo del convoglio partito da Baiano (Avellino) e diretto ae sarebbe stato ”prontamente gestito dal personale di bordo che ha attivato le azioni necessarie per mettere in sicurezza i viaggiatori”. Intanto però sui social infuriano le polemiche, con video postati dagli utenti e commenti duri. De Gregorio minimizza: “I passeggeri – dice – hanno attraversato i binari ovviamente in sicurezza a circolazione ferma”. Video ...

