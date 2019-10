Mr Robot 4 | cala il sipario sul cyber-thriller con Rami Malek

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 15 ottobre 2019) Mr.4 “È l’ora di porre fine a questa guerra una volta per tutte”, recita l’incipit della quarta e ultima stagione di Mr.. Dopo aver debuttato negli Stati Uniti lo scorso 6 ottobre (con ascolti in calo rispetto alla precedente stagione), questa sera, dalle 21.15 su Premium Action e in streaming su Infinity, arriverà anche in Italia il capitolo finale delche esplose nel 2015, quando parlando di hacker, intrighi informatici esicurezza divenne un vero e proprio fenomeno internazionale. Dopo una prima stagione degna di nota e altre due non sempre all’altezza delle aspettative, la quarta tornerà a seguire le vicende di Elliot Alderson, l’ingegnere informatico newyorchese colpito da ansie sociali invalidanti che lotta contro lo strapotere delle multinazionali, e del suo alter-ego Mr., che convince il primo a far ...

frappiz : Il robot mangia-plastica a Palermo: ecco il Seabin LifeGate alla Cala | FOTO-VIDEO - McVirga86 : @Alberto_Iess @Milestemplaris @FCalcistica Ittamen... Koppiners... E con sti due si va a giocare di prima al Bernab… -