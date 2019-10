Ex Ilva | ArcelorMittal cambia per salvare il rilancio Chi è Lucia Morselli | la “dura” ex

ArcelorMittal chiama Lucia Morselli per tamponare la crisi dell’ex-Ilva : La sfida delle perdite record e delle battaglie legali, ambientali e industriali. La manager prende il posto di Matthieu Jehl

Ex Ilva - Emiliano attacca : "ArcelorMittal è stato il peggiore degli acquirenti". E l'ad Jehl : "La tutela legale resta fondamentale" : Il governatore: "La fabbrica gli interessa per evitare che vada in mano ai concorrenti". L'emergenza del siderurgico nella trasmissione PresaDiretta di lunedì 14 ottobre

Ilva : deputati M5S a Patuanelli - stop a immunità per ArcelorMittal : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – stop al’immunità penale per ArcelorMittal, contenuta nel dl sulle crisi aziendali varato ad agosto scorso dal governo giallo verde. E’ questa la richiesta che i deputati tarantini del M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, avanzeranno al ministro alle Infrastrutture Stefano Patuanelli, chiedendo un incontro già oggi. Gli eletti in Puglia nelle file del M5S vogliono capire dal ministro se, ...

Ex Ilva - il Riesame accorda la facoltà d’uso per l’altoforno 2 : ArcelorMittal evita spegnimento - ma entro tre mesi deve metterlo in sicurezza : L’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto non verrà spento. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento con il quale il giudice Francesco Maccagnano – il 31 luglio scorso – aveva respinto la richiesta di facoltà d’uso finalizzata all’esecuzione dei lavori chiesti dal custode giudiziario. La decisione scongiura lo spegnimento che era programmato ...