Drive Up - Sabato 19 ottobre si riaccendono i motori!

Fonte : quattroruote

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ladies and gentlemen, start your engines!Up sta scaldando i motori ed è pronta a ripartire. Lappuntamento con la trasmissione televisiva realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata è fissato per19, alle 13.40, su Italia 1. Le auto che si sognano e quelle che si guidano tutti i giorni, ma anche le novità tecnologiche, soprattutto quelle a base di elettroni: le vere protagoniste diUp, anche in questa nuova edizione, sono le macchine.Dream team. A raccontarle sono i volti ormai familiari del team: quelli della redazione di Quattroruote, ovviamente, a partire dal direttore Gian Luca Pellegrini; DJ Ringo, che accoglie ogni volta un personaggio pronto a cimentarsi tra i cordoli di Vairano; e ancora, Irene Saderini e Alessia Ventura, le nostre inviate molto speciali. Le puntate, che proseguiranno fino a dicembre, saranno visibili anche in ...

