Asilo allagato per pioggia a Milano | i bimbi tornano a casa

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Maltempo adove si sono verificati danni e disagi. Le forti piogge di stamani hanno provocato l’allagamento, a causa di forti infiltrazioni di acqua dal tetto, di un edificio di viale Legioni Romane che ospitae scuola materna comunale. Solo una sessantina di bambini della materna (circa la meta’) è entrato a scuola mentre quelli del nido, dato l’allagamento, non hanno potuto farlo. Sul tetto dell’edificio erano in corso da agosto dei lavori per rifare la copertura e per rimettere a posto i locali che avevano già subito infiltrazioni. I teloni di copertura non hanno pero’ tenuto le forti piogge. A questo punto, il Comune sta valutando le eventuali azioni da intraprendere contro l’impresa. L’allagamento e’ stato causato da una non idonea protezione provvisionale della copertura, durante le fasi di rimozione del manto esistente, ...

Notiziedi_it : Maltempo a Milano, asilo allagato per pioggia in viale Legioni Romane: cento bambini tornano a casa… - giga_73 : Importante è dare le borracce ?@marcocongiu? ?? - romi_andrio : RT @qn_giorno: Piove nell'asilo: evacuati oltre 100 bambini #Milano #maltempo -