Vidal | no a Inter e Juve | ' Sono felice al Barcellona | sono venuto per vincere'

Calciomercato Inter - Conte avrebbe chiesto un centrocampista : Vidal il primo nome : Il big match perso domenica contro la Juventus ha messo in evidenza quelli che sono ancora i limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri hanno perso il primato in classifica, restando a diciotto punti e scivolando al secondo posto a meno uno proprio dai bianconeri. Il tecnico Antonio Conte, pur essendo consapevole di avere una squadra più debole, vuole giocarsi il titolo almeno fino all'ultima giornata. Per questo motivo ...

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Fiorentina - Ribery si prende la maglia numero 7 di Pulgar : decisivo l’intervento di… Arturo Vidal : L’ex centrocampista del Bologna aveva preso la maglia numero 7 pochi giorni fa, salvo poi lasciarla adesso a Ribery su richiesta del connazionale del Barcellona Piccolo retroscena intorno alla maglia numero 7 della Fiorentina, presa prima da Erick Pulgar e poi lasciata a Franck Ribery dopo l’ufficialità arrivata ieri. Il francese infatti ha sempre utilizzato quel numero, disegnandoselo addirittura tra i capelli, segnale di come ...

Calciomercato 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...