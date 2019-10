Una strada per il ' Sic' | inaugurata la via intitolata a Marco Simoncelli

Genova - morto dopo lo scontro con Una volante della polizia : agente indagato per omicidio stradale : L'agente di polizia alla guida della volante contro la quale la notte tra sabato e domenica a Genova si è schiantato Sharmilan Bramanantha, uno scooterista di 25 anni, è indagato per omicidio stradale. Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, l’iscrizione nel registro degli indagati dell’agente della questura genovese sarebbe un “atto dovuto”.Continua a leggere

Kiko Nalli aggredito in strada con Una catena : l’ex marito di Tina Cipollari in ospedale : Brutta disavventura in strada per Kiko Nalli. L’hairstylist – famoso a seguito della partecipazione al ‘Grande Fratello 2019’ e ed ex marito dell’opinionista di ‘Uomini e Donne’ Tina Cipollari, è stato aggredito e picchiato per strada da un gruppo di ragazzi. Secondo quanto raccontato, durante il pestaggio parole grosse e insulti sarebbero volati anche all’indirizzo di Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non ...

Messico - sindaco legato e trascinato in strada con un pick-up : “Non ha fatto riparare Una strada” : È successo in Messico, nello Stato del Chipas: Jorge Luis Escandòn Hernández è stato legato dai concittadini furiosi e trascinato da un pick-up per le vie del suo paese perché non aveva mantenuta la promessa fatta in campagna elettorale di riparare una strada locale. La polizia ha arrestato 11 persone.Continua a leggere

Correttivi e referendum - per fortUna la strada per il taglio dei parlamentari è ancora lunga : L’8 ottobre resterà a lungo nelle menti e nei calendari del Movimento cinque stelle. Dopo anni di battaglie, cominciate più o meno quando lo stesso Movimento è nato, si è arrivati infatti al tanto atteso taglio dei parlamentari. Una data che si appresta a diventare il nuovo capodanno pentastellato e in effetti ieri, tra urla, striscioni e forbici di cartapesta, il clima era quello festoso da ultimo dell’anno. Da oggi non cambia nulla. Si tratta ...

Tre Valli Varesine - Roglic ammette : “abbiamo avuto fortUna quando Nibali e gli altri hanno sbagliato strada” : Il vincitore della Tre Valli Varesine ha analizzato la sua prestazione, soffermandosi anche sull’errore commesso da Nibali e altri corridori Primoz Roglic ha rispettato i pronostici della vigilia, imponendosi alla Tre Valli Varesine e bissando così il successo ottenuto sabato al Giro dell’Emilia. Una stagione davvero da incorniciare per il vincitore della Vuelta di Spagna, finito sul podio anche al Giro d’Italia. Gian ...

Teramo - 90enne con l’auto contromano in superstrada si schianta con Una Volvo e muore : L'anziano ha imboccato contromano la superstrada Teramo - Mare e tra le uscite di San Nicolò e quella dello stadio della città abruzzese si è schiantato frontalmente contro la Volvo guidata da un 47enne, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Poco prima dell'impatto la presenza di una Fiat 600 contromano era stata segnalata alla polizia.Continua a leggere

Cartaginese-Bordoni su via dell’Amba Aradam : nostra attenzione per Una strada tra più importanti : Roma – Nuovo manto stradale in via dell’Amba Aradam a Roma a seguito dei lavori svolti a settembre sulla strada. Un intervento necessario e richiesto da tempo dai residenti, ad accogliere le istanze di numerose famiglie romane fin da subito sono stati il consigliere regionale Laura Cartaginese ed il capogruppo di Forza Italia di Roma Capitale Davide Bordoni, più volte presenti sulla via per sopralluoghi tecnici. “Con il Capogruppo di Forza ...

La destra cerca Una strada unitaria sul taglio dei parlamentari. Ma - per ora - non c'è : Oggi i capigruppo dei partiti del centrodestra si sono riuniti a Montecitorio per concordare la linea da tenere sul Def e la legge di bilancio, ma anche sulle riforme che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stanno cercando di percorre insieme con una strada unitaria.Ieri Forza Italia in commissione Affari costituzionali ha votato contro la riforma portata avanti dai 5 Stelle. Ma la decisione non era stata concordata, da qui il dibattito ...

Claudia Lai - moglie Nainggolan/ Lite in strada con Una signora : "Non l'ho aggredita!" : Claudia Lai, moglie Radja Nainggolan. Lite in strada con una signora, poi racconta su Instagram: "Non l'ho aggredita". E pubblica video in una farmacia...

Salerno - la strada dedicata a un eroe dei carabinieri è diventata Una discarica : La via intitolata al tenente Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, da zona residenziale si è trasformata in pattumiera, senza alcun controllo. Sacrificò la propria vita per sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani, in provincia di Salerno e per questo gli fu dedicata una strada cittadina. La via intitolata al tenente dei carabinieri Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, è oggi una discarica a cielo aperto. Da zona residenziale si è ...

Palermo - nasce “via Giornale L’Ora” : per la 1ª volta in Italia Una strada dedicata a una testata : Ha raccontato la mafia, denunciandone sistema, azioni ed esponenti con inchieste e articoli. Ne ha anche pagato le conseguenze, durissime. Un attentato alla tipografia nel 1958 e l’uccisione di tre cronisti: Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. Ma l’impronta del quotidiano L’Ora rimarrà indelebile, anche per le strade di Palermo: la testata, da adesso in poi, darà il nome a una via del capoluogo siciliano, la ...

Incidenti stradali : tre giovani perdono la vita a Ferrara - Una morta anche a Monza : Sulle strade italiane quello di fine settembre è stato un altro fine settimana tragico: quattro giovani hanno perso la vita a causa di due diversi Incidenti stradali che sono avvenuti tra venerdì e sabato, rispettivamente nei pressi di Ferrara e in Brianza. A perdere la vita sono stati in entrambi i casi dei giovani poco più che ventenni. Soltanto un ragazzo è riuscito a salvarsi, rimanendo comunque ferito: si tratta del conducente dell'auto ...

Fotografa Una donna morta in strada : vigile a processo per vilipendio di cadavere : Un agente di polizia municipale di Torino a processo con l'accusa di "vilipendio di cadavere". A denunciarlo è stata la nipote della vittima, anche lei poliziotta nel capoluogo piemontese. L'uomo scattò delle foto a una donna morta e una delle immagini venne accidentalmente inviata in una chat su Whatsapp.Continua a leggere