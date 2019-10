Quanto peserà Death Stranding? Svelate le dimensioni del gioco

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019), in arrivo l'8 novembre, è una delle esclusive PS4 più attese. E, apare, ledel file di installazione per ildi Hideo Kojima sono piuttosto modeste.arriverà con una versione limitata di PS4 Pro, al momento disponibile per il preordine sul sito del rivenditore Best Buy. Proprio il rivenditore in questione ha aggiornato l'elenco, rivelando la confezione completa del prodotto e una piccola informazione sul retro della copertina per l'edizione limitata PS4 Pro.Sul retro è visibile la dimensione del file di installazione diche sarà di 55 GB.Leggi altro...

