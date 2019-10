Palermo : 99 anni fa omicidio Orcel - Cgil ‘costruttore di democrazia’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Cgil e Comune di Palermo hanno ricordato questa mattina, nel giorno del 99esimo anniversario del suo omicidio, Giovanni Orcel, il dirigente sindacale ucciso in corso Vittorio Emanuele. Una cerimonia alla quale hanno partecipato l’assessore comunale Giovanna Marano, il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo, Dino Paternostro del dipartimento Legalità Cgil Palermo e Umberto Santino, ...

Cgil : 99 anni dall’assassinio di Orcel - lunedì il ricordo a Palermo : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Una corona di fiori sul luogo dell’omicidio, in corso Vittorio Emanuele, a Palermo. Così lunedì 14 ottobre la Cgil ricorderà Giovanni Orcel, segretario della Fiom di Palermo ucciso 99 anni fa. Alla cerimonia, che si terrà alle 9, saranno presenti il segretario della Cgil Palermo Enzo Campo, il responsabile Legalità e memoria storica Cgil Palermo Dino Paternostro, il presidente del centro Impastato ...

Peculato - la procura di Palermo chiede 4 anni per l’ex pm Antonio Ingroia : Il pm di Palermo Piero Padova ha chiesto la condanna a quattro anni nei confronti dell’ex magistrato della procura del capoluogo siciliano Antonio Ingroia. L’ex procuratore aggiunto è accusato di Peculato. Per gli inquirenti si sarebbe appropriato di indennità non dovute quando era liquidatore della società partecipata regionale Sicilia e servizi per un totale di 117mila euro. L’indagine che ha portato al processo, in corso davanti al gup ...

Palermo - processo per peculato : l'accusa chiede quattro anni per l'ex pm Ingroia : l'ex magistrato antimafia, oggi avvocato, è imputato per il periodo in cui era liquidatore della società Sicilia e-Servizi. Secondo la procura, percepì somme non dovute

Mafia : 21 anni fa omicidio Mico Geraci - sindaco Palermo ‘attendiamo nomi sicari’ : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Ancora una volta vogliamo rinnovare la memoria di Mico Geraci, uno dei tanti sindacalisti che persero la vita per affermare i diritti dei lavoratori e la legalità di un territorio dove la Mafia si mescolava con politica, affari e perversione, anche istituzionale. La Mafia lo uccideva ventuno anni fa e ancora attendiamo di conoscere i nomi dei sicari dell’agguato. Ricordarlo è importante non ...

Palermo - il giallo di Salvatore e Mariano : riaperto il caso a 27 anni dalla scomparsa : A 27 anni di distanza si è riaperto il caso di Salvatore Colletta e Mariano Farina, i due amici, allora di 15 e 12 anni. che scomparvero nel 1992 da Casteldaccia (comune a venti km da Palermo). Ora, nel registro degli indagati è stato iscritto un loro compagno dell'epoca, Vincenzo Rosselli. Nicola Morra e Davide Aiello - della commissione parlamentare Antimafia - non escludono l'ombra della mafia. La scomparsa di Salvatore e Mariano Il 31 marzo ...

Palermo : vandali a San Giovanni Apostolo - nuova targa per Peppino Impastato : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Il quartiere San Giovanni Apostolo di Palermo non si arrende e dopo il secondo atto vandalico alla targa in memoria di Peppino Impastato posta nella villetta domani, venerdì 4 ottobre, ne sarà posizionata una nuova. Alla cerimonia, che si terrà a mezzogiorno, saranno pr

Palermo - donna di 23 anni accoltellata in casa. Lei denuncia : “E’ stato mio fratello di 15 anni” : La donna sarebbe stata accoltellata dal fratello, di 15 anni, che è poi riuscito a fuggire e sulle cui tracce è la polizia.Continua a leggere

Carceri : sindaco Palermo al 202° anniversario della polizia penitenziaria : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato questa mattina, insieme al vice sindaco Fabio Giambrone, ai festeggiamenti per il 202° anniversario della fondazione del corpo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale Pagliarelli. Presenti, tra gli altri, il provveditore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Sicilia Cinzia Calandrino, le direttrici ...

Palermo : rapine e furti ai danni di passanti - due arresti : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Con l'accusa di rapina aggravata con strappo, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Bagheria (Palermo) hanno tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale