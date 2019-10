Non è l' Arena | Daniela Santanchè contro l' ex Br Etro | Uno scandalo | non è un

Non è l'Arena - Giletti : "Sono anni che Non eleggiamo un presidente del Consiglio. Incredibile" : Massimo Giletti inciampa sulle elezioni. “Non scegliamo un presidente del Consiglio da una vita, lo dico per ricordarlo a tutti”, dice il conduttore di Non è l’Arena durante l’intervista a Giorgia Meloni.Un’uscita a sorpresa stimolata dalla stessa leader di Fratelli d’Italia che in quel momento stava discutendo di democrazia e della scelta dei loro rappresentanti da parte degli italiani.prosegui la letturaNon è l'Arena, Giletti: "Sono anni ...

Massimo Giletti - da Non è l'Arena a Mediaset : il clamoroso intreccio con Adriano Celentano : Un'indiscrezione piuttosto clamorosa, quella rilanciata da TvBlog a poche ore dalla messa in onda della puntata di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Indiscrezione che riguarda proprio Giletti. Si apprende infatti che sarà ospite della prima puntata di Adriano, ovvero il

Non è L’Arena - Massimo Giletti sbarca di sera su Canale 5 : cosa farà : Massimo Giletti in prima serata su Canale 5 per Adriano Celentano Adrian e Adriano Celentano stanno tornando, come annuncia il promo in questi giorni in onda su Canale5. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 novembre in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. E molte cose, dopo il debutto sfortunato di un po’ di mesi fa, cambieranno. Innanzitutto, Celentano sarà presente sul palco per tutto il tempo e farà un vero e proprio ...

Non è l'arena - sconvolgente intervista alla figlia di Diabolik : "Chi era mio padre" : "Mio padre non era un boss mafioso". Ginevra Piscitelli, figlia dell'ultras della Lazio Fabrizio, meglio conosciuto come Diabolik, ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola, parla in una intervista esclusiva da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. "Ci eravamo scambiati dei messaggi poco

Non è l'arena - Massimo Giletti spiazzante a ridosso della puntata : "Non possiamo dirvi nulla" : "Stiamo lavorando ad una nuova puntata. Tanti temi in ballo per domenica, ma ancora non possiamo anticiparvi nulla". E' quanto scrive Massimo Giletti, conduttore di Non è l'arena su La7, sul profilo instagram: l'annuncio riguarda il nuovo appuntamento ma il giornalista ha deciso di non svelare né i

Domenica 13 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di Domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del […] L'articolo Domenica 13 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Non è l'Arena - giornalista investito da posteggiatore abusivo : Pina Francone L'inchiesta di Non è l'Arena sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi di Napoli, tra insulti e minacce L'annosa piaga dei parcheggiatori abusivi è stata al centro dell’ultima puntata di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Nella serata di domenica, la trasmissione ha dedicato ampio spazio al fenomeno, indagando sul malaffare in quel di Napoli (ma il fenomeno non è circoscritto alla sola città ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : “Prima di scrivere bisognerebbe pensarci cento volte”. Lui : “Stufo delle stron***” : Dibattito acceso sulla triste e dolorosa vicenda dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi con 29 colpi, durante uno scontro a fuoco con il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Appena è avvenuto il fatto Chef Rubio aveva affidato ai social il primo commento a caldo: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che ...

Non è l'Arena - Matteo Salvini lancia la sfida a Luciana Lamorgese : "Confrontiamoci in studio" : Luciana Lamorgese messa di fronte ai numeri. Matteo Salvini lancia la sfida al suo successore al Viminale: "Accetto volentieri un confronto in studio, perché i numeri sono numeri. Settembre 2018, ministro Salvini: 947 sbarchi. Settembre 2019, Lamorgese: 2500 sbarchi, quasi il triplo. Idem per ottobr

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : "Ha detto la prima str****ta che gli è venuta in mente" : Massimo Giletti introduce la puntata di Non è l'Arena attaccando il tweet di Chef Rubio sui due agenti uccisi a Trieste: "Ha scritto la prima str****ta che gli è venuta in mente". E ancora: "Chi fa il lavoro dell'agente sa di mettere a rischio la propria vita senza avere un tornaconto. Quello che ho

Domenica 6 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live -Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Anche la prima Domenica di ottobre si preannuncia ricca di ospiti in tv. I salotti di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti vedranno protagonisti, come si consueto, ballerini, cantanti, attori, opinionisti […] L'articolo Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che ...

Non è L’Arena : Giletti svela perchè ha voluto Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli opinionista a Non è L’Arena: Massimo Giletti spiega perchè l’ha voluta E’ iniziata da poco la nuova edizione di Non è L’Arena, il seguitissimo talk della domenica sera in onda su La7 con la conduzione di Massimo Giletti, che quest’anno ha Selvaggia Lucarelli come opinionista fissa in studio in ogni puntata. E proprio sulla giurata di Ballando con le stelle il presentatore, nel corso di ...

Massimo Giletti - Non è L’Arena : “Impossibile rifare ascolti straordinari” : Non è L’Arena, Massimo Giletti parla degli ascolti: “Non possiamo rifare i numeri dell’anno scorso” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTv Massimo Giletti, conduttore di Non è L’Arena su La7 per il terzo anno consecutivo, con la quale ha parlato, tra le altre cose, degli ascolti del suo seguitissimo talk. E per rispondere ad una domanda ...

Non è l’Arena - la giornalista Giulia Carrarini si finge minorenne e si vende in Rete. Massimo Giletti : “Sono sconvolto - ha ricevuto oltre 100 contatti” : Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” su La7 è andata in onda un’inchiesta sulla prostituzione minorile realizzata dalla redazione che ha pubblicato online un falso annuncio in cui si vedeva Giulia Carrarini, giornalista della squadra di Massimo Giletti, si è finta minorenne e si è messa in vendita su alcuni siti. Il risultato è stato impressionante, come ha spiegato al pubblico lo stesso Giletti: ...