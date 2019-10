Juve | Sarri intenzionato a concedere più spazio a Rabiot a cominciare dal Bologna

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In estate lantus ha ingaggiato Adriencon la formula del parametro zero. Nei piani della dirigenza il francese doveva essere uno dei titolarissimi, tanto che si vociferava la cessione di Blaise Matuidi e Sami Khedira, ma fino a questo momento è stato solo la riserva di entrambi. Mauriziotutt'oggi ritiene l'ex PSG un giocatore importante per il proseguo della stagione e in una sua uscita per la stampa, di due settimane fa, ha spiegato il motivo per cui il numero 25 bianconero è stato poco utilizzato in queste settimane. Il centrocampista durante la preparazione estiva ha lavorato molto per fare bene e per recuperare da una stagione con poca attività agonistica. Poi, come ha spiegato l'ex allenatore del Napoli, è arrivato un crollo fisiologico: "È partito con l'acceleratore al massimo e questo si paga. Infatti proprio quando stava per iniziare il campionato ha avuto un ...

