Joseph Antoine Ferdinand Plateau e l’invenzione del fenachistoscopio

Un doodle per Joseph Antoine Ferdinand Plateau - l’inventore del Fenachistoscopio : Il doodle di Google di oggi, 14 ottobre 2019, celebra il fisico Joseph Antoine Ferdinand Plateau, la cui ricerca sulla percezione visiva lo ha ispirato a inventare un dispositivo chiamato “Fenachistoscopio” che ha portato alla nascita del cinema, creando l’illusione di un’immagine in movimento. Ispirato dai dischi animati, il il doodle è stato realizzato in modo tale da riflettere lo stile di Plateau. Joseph Antoine ...