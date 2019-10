Italia seconda classificata agli European Cyber Security Challenge

L’Italia è arrivata seconda all’European Cybersecurity Challenge : La squadra nazionale di professionisti della Cybersecurity, TeamItaly, ha conquistato il secondo posto nell’ultima edizione dei campionati europei di specialità, svoltisi a Bucarest, in Romania, dal 9 all’11 ottobre scorsi. https://twitter.com/CyberChallengIT/status/1182711276855840768 I tre giorni di sfida hanno messo alla prova le 20 squadre in gara che hanno dovuto sfruttare al massimo le loro capacità, misurandosi in attività offensive e ...

Tennis - Fognini e Berrettini avanti a Shangai : per la seconda volta due Italiani ai quarti di un torneo Master 1000. E puntano le Atp Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini accedono ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta nella loro carriera. Un altro grande risultato per il Tennis azzurro in questa stagione, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo e la semifinale agli Us Open di Berrettini. Per seconda volta nel 2019 (e nella storia) due italiani raggiungono i quarti in un torneo di questo livello. Inoltre per il giovane romano si tratta del primo ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia seconda a metà gara! Le Fate sognano il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 ITALIA alle parallele insieme alla Gran Bretagna nella terza rotazione. USA e Cina saranno alla trave dove Biles e Liu sono particolarmente attese. Francia e Russia al corpo libero, De Jesus e Melnikova devono alzare l’asticella. Canada e Olanda al volteggio. 15.51 L’ITALIA si trasferisce alle amate parallele asimmetriche: servono tre esercizi da over 14, come sanno fare le ...

Ciclismo - Ranking UCI (7 ottobre) : Primoz Roglic sempre in testa - due azzurri in top ten! Italia seconda Nazione : Primoz Roglic si conferma in testa al Ranking UCI, la graduatoria internazionale di Ciclismo stilata ogni settimana. Lo sloveno, fresco vincitore del Giro d’Emilia e in stagione capace anche di salire sul gradino più alto del podio alla Vuelta di Spagna, primeggia con 4320,28 punti e ha ormai un vantaggio ampiamente rassicurante nei confronti del francese Julian Alaphilippe (3569,95) quando ormai mancano soltanto un paio di settimane al ...

Uva da tavola : Italia seconda nella produzione mondiale : Il settore agricolo è una colonna portante dell'economia Italiana. Lo si può notare dalla produzione di uva da tavola, una produzione in grado di toccare cifre di equivalenti a circa un miliardo e mezzo di euro l'anno. Eppure da oltreoceano qualcuno mette dazi e altri spingono il falso made in Italy. Puglia e Sicilia sono le regioni dell'uva da tavola In solo 6 provincie e 2 regioni viene prodotta l'80% dell'uva da tavola Italiana. Si tratta di ...

Taekwondo - Riga Open 2019 : un primo ed un secondo posto per l’Italia nella seconda giornata! : In Lettonia si è da pochi minuti conclusa la seconda giornata del Riga Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1. Dopo le gare giovanili di ieri, in cui i nostri portacolori non hanno brillato, oggi è stata la volta dei seniores, gli azzurri non hanno deluso le aspettative e si sono ben espressi portando a casa un primo ed un secondo posto. Tobias Santer è stato il meno bravo in casa Italia, l’azzurro è uscito al primo ...

Taekwondo - Europei Juniores 2019 : Italia senza medaglie nella seconda giornata : Si è da pochi minuti conclusa la seconda e penultima giornata degli Europei Juniores 2019 di Taekwondo. Oggi, sui tatami spagnoli di Marina d’Or (Spagna), si sono svolti i combattimenti di altre sei categorie di peso, purtroppo, dopo il bronzo ottenuto ieri da Pietro Pilunni, oggi l’Italia non ha potuto festeggiare nessuna medaglia. Non un grande giornata per gli azzurri, il migliore è stato Lorenzo Glaviano (-63 kg), che è riuscito a ...

Rugby - Coppa Italia 2019-2020 : risultati e classifiche della seconda giornata. Rovigo - Petrarca e Fiamme Oro già in semifinale : Vanno a delinearsi le graduatorie per quanto riguarda la Coppa Italia 2019-2020 di Rugby che oggi ha visto andare in scena la seconda giornata per i gironi preliminari. Già tre ufficialità: FEMI-CZ Rovigo, Argos Petrarca e Fiamme Oro sono in semifinale. Resta solo da decidersi il Gruppo A. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. Girone A ValoRugby Emilia v Sitav Lyons 47-12 (5-0) Girone B FEMI-CZ Rovigo v HBS ...

Crotone - campionato Italiano pesi welter - Loriga vs Cavillucci. Lo Squalo rossoblù riconquista il Titolo per la seconda volta : Notte magica al Palamilone di Crotone per merito dello Squalo rossoblù il quarantaduenne Tobia Loriga, 109 combattimenti all’attivo di cui

Ginnastica - Mondiali 2019 : scocca l’ora dell’Italia. USA e Russia per lo show. L’analisi della seconda giornata di qualificazioni : Sabato 5 ottobre andrà in scena l’ultima giornata di qualificazioni femminili ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si definirà il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di chi potrà disputare le finali di questa rassegna iridata. Diamo uno sguardo a quello che ci aspetta. SETTIMA SUDDIVISIONE (ore 09.00): scocca l’ora dell’Italia, le Fate scendono in pedana partendo dal corpo ...

Champions League 2019/20 : Genk-Napoli e Barcellona-Inter su Sky. Immagini in chiaro su Italia 1 in seconda serata : Conte La due-giorni di Uefa Champions League 2019/20 continua con gli impegni di Napoli e Inter, in trasferta rispettivamente sul campo del Genk e su quello del Barcellona. Le due partite, così come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 2 ottobre 2019 La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si completa questa sera con le partite valevoli nei gruppi E ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-USA 1-3 - gli azzurri durano un set. Seconda sconfitta consecutiva : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, gli azzurri sono stati battuti dagli USA per 3-1 (19-25; 25-19; 25-14; 25-19) a Fukuoka. La nostra Nazionale, dopo la batosta subita ieri contro il Giappone padrone di casa, ha rialzato la testa e ha lottato contro la corazzata a stelle e strisce che si è presentata nel Sol Levante con i titolari (anche se ieri aveva clamorosamente perso al tie-break ...

LIVE Italia-Usa 1-3 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si sciolgono sul più bello e arriva la seconda sconfitta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-57: Un’Italia fragile mostra le sue potenzialità nel primo set ma poi si sciglie come neve al sole da metà del secondo parziale in poi. Tre finali di set da dimenticare per la squadra di Blengini che subisce la seconda sconfitta consecutiva, dice forse addio a qualsiasi velleità di podio e giocherà per crescere 19-15 La chiude Anderson, il match winner per gli usa che battono 3-1 ...

Champions League 2019/20 seconda giornata - ecco come vedere in tv e in streaming le partite delle Italiane : Champions League 2019/20 seconda giornata in campo Juventus, Inter, Atalanta e Napoli In tv su Sky Sport, in streaming su Now Tv e in chiaro su Canale 5 Torna la Champions League e la seconda giornata della fase a gironi è già uno snodo importante per le 4 italiane. L’Atalanta viene dal pesante ridimensionamento contro la squadra sulla carta più abbordabile del girone, il 4-0 subito contro la Dinamo Zagabria chiede una risposta immediata ...