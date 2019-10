Clinton difende Meghan Markle | Se l' attaccano perché è birazziale | dovrebbero

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Hillarysi è schierata dalla parte di. In un’intervista al Sunday Times, commentando la decisione di Harry di fare causa a diversi tabloid la ex first lady Usa ha difeso la moglie del principe d’Inghilterra: “Se la spiegazione è che è, alloravergognarsi tutti” ha affermato.è stata intervistata insieme a sua figlia, Chelsa. Entrambe hanno preso le parti della Markel. Quando gli hanno chiesto se per loro la moglie del principe è una donna coraggiosa, hanno risposto “si” all’unisono. E laha aggiunto: “Sono una grande fan di”. La presa di posizione dell’ex first lady arriva dopo l’annuncio di Harry di voler denunciare alcuni giornalisti per l’accanimento avuto nei confronti della moglie. ...

