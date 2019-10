A Lampedusa sbarchi continui | hotspot al collasso Naufragio nell’Egeo | morto un bambino

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Mentre i ministri degli Esteri europei si chiudono nella torre d’avorio del Lussemburgo per parlare di Turchia e immigrazione, i mari che rappresentano le frontiere esterne dell’Ue continuano a essere attraversati da un’umanità in cerca di futuro. A, nelle ultime ore, sono arrivate centinaia di migranti. Stanotte, in tre distinti approdi, sono sbarcate duecento persone che si aggiungono ai tredi ieri. L’è stracolmo e ospita 400 migranti a fronte di una capienza massima di 95. “Non è un caso che, con l’attacco della Turchia alla Siria, dalla Libia inizino a fuggire in massa, la situazione è destinata a peggiorare”, dice il sindaco di, Salvatore Martello. “In giornata - aggiunge - la metà di loro saranno trasferiti. Un centinaio con il traghetto di linea e altri ...

matteosalvinimi : ?? Emergenza totale in Sicilia: Lampedusa è al collasso con problemi in tutta Italia. Solo nelle ultime ore della n… - matteosalvinimi : Due violenze sessuali in poche ore a Milano, gli aggressori entrambi stranieri. Intanto a Lampedusa gli sbarchi pro… - tg2rai : Non si fermano gli #sbarchi. A #Lampedusa sono arrivate solo oggi oltre cento persone. #OceanViking salva 170 migra… -