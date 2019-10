2 3 di capitalizzazione in fumo Repubblica | le cifre del grande flop

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Carlo De Benedetti all'attacco dei figli a cui dal 2013 ha ceduto le quote in Cir-Cofide e affidato la gestione di L'Espresso-(ora Gedi). A guardare l'andamento del titolo, che in questi sei anni e mezzo ha visto svaporare quasi due terzi del suo valore, si potrebbe pensare che le critiche siano più che fondate. Ma anche gruppi di dimensioni comparabili, come Caltagirone Editore, hanno registrato risultati analoghi se non peggiori eppure non sono stati altrattanto penalizzati in borsa. Viene il sospetto che più che dai risultati ottenuti dai manager che si sono avvicendati alla guida di Gedi, il mercato sia rimasto deluso dal venir meno dell'appeal speculativo legato al nulla di fatto emerso dalle trattative per cedere il gruppo. Una cessione che forse la mossa dell'Ingegnere ha cercato di scongiurare definitivament Segui su ...

