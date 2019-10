Trieste | grave diciassettenne accoltellato in rissa tra giovanissimi Due coetanei in

Diciassettenne accoltellato a Trieste - è grave : Una rissa tra adolescenti finita a coltellate. È successo a Trieste lungo la Scala dei Giganti, in pieno centro. A farne le spese è un 17enne italiano. Dopo spintoni, pugni e calci, uno dei minorenni ha etratto un coltello e ha ferito il ragazzo che è riuscito a scendere la scalinata e raggiungere Piazza Goldoni dove è entrato in un fast food per chiedere aiuto ai presenti. Gli uomini del 118 lo anno soccorso e portato all’ospedale di Cattinara ...

Sparatoria nella Questura di Trieste : uccisi due poliziotti - un terzo gravemente ferito : Questo pomeriggio, in una Sparatoria avvenuta all’ingresso della Questura di Trieste, due agenti sono stati uccisi ed uno è stato ferito e versa in gravissimi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni un uomo, condotto insieme al fratello in Questura questo pomeriggio per aver rapinato uno scooter, sarebbe il protagonista dell’episodio. A quanto si apprende, avrebbe aggredito alle spalle un agente strappandogli la pistola ...