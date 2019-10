Incidente stradale tra Catania e Paternò | morti 4 giovani

Quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Brindisi - era di Tuturano il 59enne deceduto in un Incidente stradale a Surbo : Non ce l'ha fatta Desiderio Serio, l'uomo di 59 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale questa mattina all'alba sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, nei pressi dello svincolo per Surbo. La vittima stava tornando da una serata trascorsa in un locale della zona, quando all'improvviso una Bmw condotta da un carabiniere Brindisino di 34 anni, che prestava servizio nella Forestale a Matera, si è schiantata contro la Renault ...

Omicidio stradale - ergastolo della patente a carabiniere che provocò Incidente con l’auto di servizio : ergastolo della patente. È la pena accessoria inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Livio Cristofano, nell’ambito di un procedimento che si è concluso con un patteggiamento ad un anno e 6 mesi. Imputato di Omicidio stradale un maresciallo dei carabinieri che, alla guida di una “autovettura di servizio” causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì Nicolò Luckenbach, videomaker e fotografo ...

Quattro ragazzi sono morti in un Incidente stradale nel Cosentino : Quattro giovani di eta' compresa tra 18 e 19 anni sono morti la notte scorsa in provincia di Cosenza, a causa di un incidente stradale a Rende

Cosenza : quattro morti e due feriti in un Incidente stradale : L'ennesimo fatto di cronaca giunge dalla regione Calabria, in particolare dalla provincia di Cosenza, dove è stato registrato un gravissimo incidente che ha visto coinvolte due automobili. Il bilancio è di quattro morti e due feriti gravi. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 5 e 6 ottobre, sulla strada statale 107, intorno alla mezzanotte, tra gli svincoli di Piano Monello e Surdo a Rende. L'incidente è stato causato da uno scontro frontale, ...

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un Incidente stradale a Saporito (Cosenza) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica

Rende - Incidente stradale nel Cosentino : 4 morti e 2 feriti gravi : Quattro giovani sono morte e due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. Si tratta di uno scontro frontale tra due macchine, al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del servizio di emergenza 118 e le forze ...

Incidente stradale in via Gigi Olivari a Modica : auto contro un muro : Incidente stradale autonomo ieri sera, intorno alle ore 23, in via Gigi Olivari a Modica. Un'auto si schianta contro un muro. Coppia in ospedale

Calabria - barista muore in un tragico Incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

Il Segreto spoiler : Carmelo perde la moglie Adela a causa di un Incidente stradale : Nell'episodio della popolare telenovela Il Segreto andato in onda in Spagna il 7 giugno 2019, e che in Italia andrà in onda prossimamente, uno storico personaggio femminile ha fatto una tragica fine. Si tratta di Adela Arellano (Ruth LIopis), che dopo aver rischiato di passare a miglior vita a causa dello spostamento della scheggia rimasta in una zona del suo cervello, per via della pallottola ricevuta dal nemico Faustino, è uscita di scena in ...

Bologna - donna muore in un Incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...

U&D - Eleonora Rocchini coinvolta in un grave Incidente stradale : Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Oscar Branzani, è stata coinvolta in un grave incidente stradale nelle ultime ore. L’ex corteggiatrice si trovava in una macchina che si è schiantata contro alcuni paletti dopo essere finita fuori strada nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni l’auto potrebbe aver perso l’aderenza ...

