Lecce | auto contromano per dieci chilometri sulla superstrada | un morto e due feriti

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 12 ottobre, intorno alle ore 4:30,che collegaa Brindisi. Secondo quanto riportano i media locali, una Bmw condotta da un carabiniere forestale 34enne, originario di Brindisi, ha imboccato la strada in questione, procedendo per circa. Immediatamente glimobilisti che transitavano sull'arteria stradale in questione hanno avvisato una pattuglia della Polizia, che si è portata subito sul posto per fermare la vettura in questione. Purtroppo, quando gli agenti sono arrivati, la tragedia si era già consumata. La Bmw ha preso in pieno una Renault Clio,quale viaggiavano il conducente e un suo amico di 59 anni, nato a San Donaci ma residente anch'egli a Brindisi. Per quest'ultimo purtroppo non c'è stato nulla da fare: l'uomo èa causa delle gravi ferite riportate ...

TgrRaiPuglia : Sulla statale #LecceBrindisi alle 4.30 del mattino. Il #carabiniere ha guidato contromano per dieci chilometri prim… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Sulla statale #LecceBrindisi alle 4.30 del mattino. Il #carabiniere ha guidato contromano per dieci chilometri prima di s… - mad_musika : RT @TgrRaiPuglia: Sulla statale #LecceBrindisi alle 4.30 del mattino. Il #carabiniere ha guidato contromano per dieci chilometri prima di s… -