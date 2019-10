Cadono calcinacci da viadotto dell’A24 all’Aquila | colpita un’auto in transito

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Una macchina inè statadadi cemento di piccole dimensioni che si sono staccati da undell’A24 che passa sulla statale 17, in uno dei tratti più trafficati dell’Aquila capoluogo, nei pressi del complesso sportivo Centi Colella. Il veicolo ha riportato danni lievi. È stato lo stesso automobilista, fortunatamente illeso, a chiamare i Vigili del fuoco, intervenuti per transennare il tratto e rimuovere i frammenti di cemento copriferro rimasti in bilico. I distacchi si sono verificati nel pomeriggio, poco dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.1 delle 14.29 con epicentro a Capitignano, distante una trentina di chilometri dall’Aquila; i Vigili del Fuoco, comunque, escludono che i due episodi possano essere collegati. Secondo quanto si è appreso, sull’autostrada, nel tratto denominato ‘sulla Strada Statale ...

