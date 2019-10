Sony Interactive Entertainment Europe non era a conoscenza dell' annuncio di PS5?

Atsushi Morita si ritira e abbandona il ruolo di presidente di Sony Interactive Entertainment Japan Asia : Il presidente di Sony Interactive Entertainment Japan Asia e Sony Interactive Entertainment corporate director Atsushi Morita si è ritirato ufficialmente da Sony per motivi anagrafici. Kazuhiko Taekda è stato nominato come nuovo corporate director.La società non ha ancora annunciato un nuovo presidente di Sony Interactive Entertainment Japan Asia. La pagina del profilo aziendale che in precedenza aveva elencato Morita come presidente è stata ...