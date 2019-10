Scuola | via libera a decreto ‘salvaprecari’

Via libera del Cdm a decreto Scuola e decreto clima : Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto legge clima e al decreto legge sulla scuola che

Pavia : trovato con hashish a Scuola - arrestato studente : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - E' stato trovato a scuola con 15 grammi di hashish, suddivisi in dosi, pronti per la vendita. Un ragazzo di 17 anni, a Pavia, è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito del servizio 'scuola Sicure'. I militari hanno poi perquisito la casa del giovane dove è stato trov

Milano : riapre Scuola viale Puglie - aule green con finanziamento di 12 mln : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Un finanziamento di 12 milioni con aule super moderne nella scuola primaria di viale Puglie a Milano. Pannelli fotovoltaici, sistemi avanzati di domotica, interattività, un refettorio, una biblioteca, una palestra e spazi multifunzionali aperti al territorio: tutto su un

Campidoglio - proseguono verifiche e sanificazione nella Scuola Alberto Sordi di via Taggia : Roma – proseguono gli interventi di verifica e sanificazione nella scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel quartiere Trionfale, per risolvere il problema della presenza di guano dei piccioni. Dopo l’intervento di sanificazione nel vano scala, effettuato sabato scorso, e la chiusura parziale delle fessure che consentivano l’accesso ai volatili, erano stati anche eseguiti lavori nel soffitto della palestra esterna all’istituito. Ieri i ...

Imprenditore crea a sue spese una Scuola di meccanica. "Salviamo l'artigianato" : La battaglia di Ivo Mancini, Imprenditore di Fucecchio (Firenze). Nel dicembre 2018 ha creato una scuola di meccanica, ora scrive al Presidente della Repubblica per chiedere che lo Stato faccia la sua parte per salvare l'artigianato artigianato Imprenditore apprendistato Orlando Sacchelli ?Url ...

Clima - cambia la bozza del decreto legge : via la norma sui prodotti sfusi e le detrazioni per le spese di Scuolabus : cambia il testo della bozza dell’annunciato decreto Clima. Sparisce il taglio graduale ai sussidi ambientalmente dannosi (del peso totale di circa 17 miliardi) come l’incentivo per i prodotti sfusi venduti “alla spina”. Resta in bianco la definizione dell’end of waste, per l’economia circolare. Entra una norma sulla ricerca e i cambiamenti Climatici. Il nuovo testo – come anticipato dall’ANSA ...

Miano. Scuola primaria di via Brocchi : la ricostruzione partirà la prossima primavera : È partita, alla presenza dell’assessore all’Educazione Laura Galimberti, del Presidente del Municipio 8 Simone Zambelli, degli assessori di Municipio Giulia

Almeno 28 persone - in gran parte bambini - sono morte per un incendio in una Scuola coranica di Monrovia - in Liberia : Almeno 28 persone, in gran parte bambini, sono morte stamattina per un incendio in una scuola coranica di Monrovia, in Liberia. L’ufficio di presidenza del paese ha fatto sapere che fra i morti ci sono Almeno 26 bambini e 2

Incendio all’ex Scuola di via Cardinal Capranica a Roma : È divampato, questo pomeriggio, un Incendio in via Cardinal Capranica a Roma. Le fiamme hanno interessato la parte esterna, precisamente il lato destro, dell’ex stabile occupato Don Calabria, zona Primavalle. Secondo una prima ipotesi il rogo sarebbe divampato da alcune sterpaglie che avrebbero accidentalmente preso fuoco, ma sulla dinamica precisa sono ancora in corso gli accertamenti delle Forze dell’ordine. Si nota, anche in ...

Prof – La Scuola siamo Noi - Marco Balzano per laF va in viaggio tra gli insegnanti : Prof La Storia siamo Noi su laF lunedì 16 settembre, Marco Balzano racconta gli insegnanti Un racconto dell’evoluzione della Scuola italiana attraverso le voci di maestri e Professori coraggiosi e appassionati, per esplorare l’importanza dell’educazione nel futuro delle nuove generazioni “Mi chiamo Marco Balzano, sono uno scrittore, un papà e un insegnante. Molti credono che il mio lavoro si faccia ancora come 50 anni fa. Ma non è così. Oggi ...

Viaggio dentro la Scuola del futuro (che c’è già) : Robot e realtà virtuale. Ingressi guidati da totem interattivi. Illuminazione a Led. Le cose che non vanno ci sono e fanno notizia, ma non mancano in Italia classi all'avanguardia, esempi da prendere a modello. Il nostro resoconto, nell'attesa della prima campanella dell'anno

Mense scolastiche - via libera del Tar del Lazio al “panino da casa” per una Scuola di Albano Laziale : È guerra tra il Tar del Lazio e la Cassazione sul caso del “panino da casa”. Nei giorni scorsi la sezione terza Bis del tribunale amministrativo regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Sapone, ha emesso un’ordinanza che sospende il regolamento della scuola primaria di Albano Laziale che non permette alle famiglie di far portare ai bambini il pasto “al sacco”. Una decisione che ha un “peso” notevole, soprattutto vista la sentenza ...

Scuola : Salvini - ‘piccineria contro di me rinviare educazione civica’ : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – “Oggi comincia l’anno scolastico in tante regioni d’Italia, è legge dello Stato su iniziativa dei parlamentari della Lega una cosa che avrebbe dovuto essere effettiva già da quest’anno e invece l’hanno rimandata all’anno prossimo E’ in vigore la legge che riportava sui banchi di Scuola come materia di studio obbligatoria l’educazione civica per le nostre ...

Troppi ritardi : educazione civica a Scuola rinviata al prossimo anno : Redazione Stop all'educazione civica a scuola per un anno, si tornerà a studiarla dal prossimo. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha dato infatti parere negativo alla sperimentazione sull'insegnamento di questa materia per il 2019-2020. Ecco uno dei primi dossier caldi sul tavolo del neo ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, proprio nei giorni dell'avvio dell'anno scolastico. Il titolare del Miur, dopo aver ...