Pec ancora sotto attacco | attenzione agli avvisi di fatture scadute

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Email di phishing (Getty Images) Il Computer emergency response team della Pubblica amministrazione (Cert-Pa) ha rilevato una nuova variante del ransomware Ftcode che, spacciandosi per un falso avviso di scadenza di alcune, infetta il computer della vittima bloccandolo. https://twitter.com/reecdeep/status/1181099424283541504 La campagna ransomware arriva alle vittime tramite posta elettronica certificata mascherata da messaggio, che riporta il pagamento di alcune. Esempio di una mail ricevuta tramite Pec contenente il ransomware Ftcode (fonte: Cert-Pa) La nuova variante del ransomware è molto simile alla precedente versione diffusainizi di settembre tramite Pec. Entrambe le versione sfruttano le stesse funzioni di persistenza nel sistema, di comunicazione con il Command&Control (C&C, il server che comanda e controlla le azioni del virus), di ...

