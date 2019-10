Non confondetevi | il nero e il rosso sono colori diversi!

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L’“Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” è stata dunque approvata dal Parlamento Europeo di Strasburgo. E il suo contenuto ha fatto discutere e ancora lo farà per molto. Il fulcro del documento è l’equiparazione tra nazismo, fascismo e comunismo… Certo è, nessuno lo nega, che si tratta dei regimi che hanno contrassegnato negativamente la storia europea del novecento. Credo sia giusto, anche se credo allo stesso modo che sia ovvio, comunque fare delle distinzioni.Nel testo si conferma che “i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni, causando, nel corso del XX secolo, perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell’umanità”. E poi anche che “la Russia è la più grande vittima ...

1972book : Il problema di #Quito nasce nelle centrali di #Caracas e #L’Avana. Non confondetevi. #ecuador #moreno - phil_dee_Pherro : Abbiate il coraggio di uscire allo scoperto, non confondetevi con la merda che vi circonda - italiano705 : RT @Fra_102: Ogni tipo di gioco ha istruzioni diverse, non confondetevi. -