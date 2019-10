Morgan aggredisce un paparazzo per le vie di Milano

Fonte : people24.myblog

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il cantanteha aggredito unche lo aveva fotografato insieme ad una donna, nella centralissima corso Garibaldi anella concitazione, avrebbe strattonato il fotografo strappandogli la camicia. Ma dietro la rabbia di, secondo la donna che era con lui, ci sarebbe un motivo: la ragazza ha infatti riferito alla polizia che il fotografo, un 29enne, dopo aver scattato le foto avrebbe tentato di rivenderle al cantante. La donna ha appunto detto che il fotografo, dopo la lite, le ha detto che in realtà avrebbe voluto vendere le foto aper evitare che uscissero sui giornali: da questi ultimi a suo dire avrebbe ricavato 15mila euro, mentre non è chiara la cifra che avrebbe poi eventualmente chiesto allo stesso. Per questo motivo anche ilè stato denunciato, per tentata estorsione.