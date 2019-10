Mancano gli anestesisti e il parto viene rimandato | bimba muore in grembo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Quando la 32enne è arrivata in ospedale lache portava nelera già morta. Nei giorni scorsi era stata rimandata a casa perché non c'eranoAll'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia non era di turno alcun anestesista. Così unaè morta neldella sua mamma. Questa mattina la donna, 32enne al nono mese di gravidanza, si è presentata al pronto soccorso accusando alcune fitte. Ma la piccola che portava inera già morta. Come riporta Fanpage, nei giorni scorsi i ginecologi avevano visitato la donna: dopo il controllo era stato deciso di procedere con uncesareo. Non subito, però. A causa della mancanza diin ospedale. Nonostante la sofferenza del feto, la donna era stata quindi rimandata a casa. Oggi la ragazza ha iniziato ad accusare forti dolori e si è subito recata in ospedale. Ma il battito della ...

