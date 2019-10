Il Sole e lo Spazio interstellare | pressione elevata ai confini del Sistema Solare

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si trova a oltre 14 miliardi di chilometri di distanza ed è molto difficile da studiare: la remota protagonista di un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal è una regione di confine del, nota come elioguaina (heliosheath). Le sue dinamiche – spiega Global Science – rivestono particolare interesse per la comunità scientifica, soprattutto per capire come ilinteragisca con lo. Gli autori dello studio (articolo: “Heliosheath Properties Measured from a Voyager 2 to Voyager 1 Transient”) si sono soffermati sulladell’elioguaina, misurata per la prima volta in maniera efficace grazie ai dati raccolti dalle due sonde Voyager, attive dal 1977; al momento delle osservazioni, la Voyager 1 si trovava già nello, mentre la 2 era ancora nell’elioguaina. Questa– derivante dalle interazioni tra ...

Rita00165512 : RT @ninorandisi: 'Quello che c’è talvolta di bello nell’autunno è che, quando il mattino ci si sveglia dopo una settimana di pioggia, di ve… - Trillyrriverent : RT @ninorandisi: 'Quello che c’è talvolta di bello nell’autunno è che, quando il mattino ci si sveglia dopo una settimana di pioggia, di ve… - lapinellaregina : RT @ninorandisi: 'Quello che c’è talvolta di bello nell’autunno è che, quando il mattino ci si sveglia dopo una settimana di pioggia, di ve… -