Dal 2020 Unicredit applicherà tassi negativi ai conti correnti con più di 100mila euro

Unicredit - Dal 2020 tassi negativi per i correntisti con più di 100mila euro sul conto : Unicredit si allinea al mercato. Come ventilato nei giorni scorsi, dal 2020 la banca milanese sarà la prima italiana a trasferire i tassi negativi sui clienti. Il provvedimento, ha spiegato il numero uno Jean Pierre Mustier in un’intervista con il canale francese BFM Business Tv, riguarderà i correntisti “ben al di sopra di 100mila euro“, ma alla clientela verranno offerte “soluzioni alternative ai depositi come ad esempio ...

Venezia : via libera Dalla giunta al contributo di accesso Dal primo luglio 2020 (3) : (AdnKronos) – La creazione e lo sviluppo di un sistema complesso di riscossione che vede la predisposizione di un programma web specifico che consenta il pagamento attraverso i diversi sistemi (carte credito, paypal, bonifico); la necessità di creare e contrattualizzare una adeguata rete di vendita sul territorio metropolitano e anche nelle province limitrofe; l’implementazione di un’adeguata rete di vendita di apposita ...

Venezia : via libera Dalla giunta al contributo di accesso Dal primo luglio 2020 : Vnezia, 9 ott. (AdnKronos) – La giunta comunale ha dato il via libera oggi a Ca’ Farsetti alla delibera di Consiglio di modifica del Regolamento comunale ‘per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, con cui si propone di fissare al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore degli adempimenti ...

Più vicina l’uscita di Spusu in Italia : 3 vantaggi rispetto a Iliad Dal 2020 : Sembra essere più vicina del previsto l'uscita di Spusu in Italia. Si tratta di un operatore Full MVNO che si propone come alternativa ad Iliad soprattutto. Considerando storico dei vari operatori attualmente disponibili nel nostro Paese, oltre alle caratteristiche delle singole aziende, la sensazione che ci sia concorrenza diretta proprio tra questi due brand appare più forte che mai. Dopo le prime informazioni fornite lo scorso fine ...

L’operatore virtuale Spusu si presenta in Italia : Dal Q1 2020 e punterà su trasparenza e servizio clienti : Spusu, Full-MVNO di rete Wind Tre, arriverà in Italia nel primo trimestre del 2020 e punterà su servizio clienti e tariffe convenienti e trasparenti. L'articolo L’operatore virtuale Spusu si presenta in Italia: dal Q1 2020 e punterà su trasparenza e servizio clienti proviene da TuttoAndroid.

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia cade sul campo della Joventut BaDalona per 81-68 : Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita in campionato per mano di Brindisi, per la Leonessa Brescia. I lombardi non riescono a dare continuità al successo nell’esordio stagionale in Eurocup contro Kazan e cadono al Palau Olimpic per mano della Joventut Badalona. Per i catalani si tratta del primo successo stagionale, dato che nelle quattro partite precedenti avevano sempre perso. Parte bene Badalona col veterano greco Nikos ...

Francesca Cipriani dopo il malore : "In ospeDale non c'è campo per i cellulari - non è possibile nel 2020" : La showgirl ha trascorso una notte al pronto soccorso per un virus gastrointestinale: il racconto a Pomeriggio Cinque

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tuttI gli individualisti qualificati - 12 pass dai Mondiali. C’è Ludovico EDalli : Attraverso l’all-around delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica sono stati assegnati 12 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono finite nelle mani di individualisti le cui Nazioni non sono qualificate ai Giochi con la squadra, massimo 1 posto per Paese. C’è anche il nostro Ludovico Edalli. individualisti qualificati ALLE Olimpiadi 2020: Carlos Edriel Yulo (Filippine) Manrique Larduet (Cuba) Ludovico ...

Ginnastica - Ludovico EDalli qualificato alle Olimpiadi 2020! L’azzurro stacca il pass da individualista : Ludovico Edalli si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020! L’azzurro ha staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi grazie al 25esimo posto nel concorso generale delle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, il bustocco si può consolare a livello personale dopo che l’Italia non è riuscita a qualificarsi con la squadra per appena mezzo decimo di punto. Il 26enne, Campione Italiano in carica ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia cerca il riscatto - dopo il primo stop stagionale - contro la Joventut BaDalona : Torna in campo già domani (martedì 8 ottobre) la Leonessa Brescia, in cerca di riscatto in Eurocup dopo la prima sconfitta stagionale patita sabato per mano di Brindisi. L’esordio nella seconda competizione europea, avvenuto la scorsa settimana, è stato semplicemente perfetto, vista la larga vittoria contro una squadra del calibro dell’Unics Kazan. Ora, però, è tempo di guardare avanti, dato che il sodalizio lombardo è atteso da ...